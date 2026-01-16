Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в шести районах Ростовской области
Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в шести районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
По его словам, БПЛА уничтожили в Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Чертковском, Каменском и Шолоховском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — написал он.
Сегодня ночью стало известно, что украинские беспилотники атаковали Рязань, обломки одного БПЛА врезались в жилую многоэтажку. Как минимум четыре квартиры пострадали. Также осколками повредило припаркованные рядом машины.
Информации о пострадавших не было. По словам очевидцев, над городом было слышно около 10 взрывов.
Также ночью появилась информация, что БПЛА пытались атаковать Воронеж. Как минимум пять взрывов прогремели в пригороде.