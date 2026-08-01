Запорожская АЭС 1 августа почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Отключение электроэнергии произошло на ядерном объекте уже в 23-й раз с начала конфликта. Причину случившегося устанавливают. Подачу тока возобновили.

Ранее ВСУ попытались атаковать территорию ЗАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что украинские войска игнорировали угрозу радиационной аварии. По ее словам, поддерживаемый Западом президент республики Владимир Зеленский подошел к опасной черте.

Захарова раскритиковала украинское руководство за попытку ударить по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Нападение чревато радиационной аварией, которая скажется на всей Европе.

Также дипломат назвала действия ВСУ попыткой подрыва ядерной безопасности, которая стала возможна благодаря политической поддержке со стороны западных стран.