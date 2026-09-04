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    ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Сочи и «Сириусе»

    НПЗ загорелся при атаке беспилотников ВСУ на Сочи и «Сириус»

    Фото: РИА «Новости»

    Российские системы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру на федеральной территории «Сириус» и в Сочи. Об этом в телеграм-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки беспилотников находят по разным адресам. Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях <…>. Также произошло возгорание на территории нефтебазы», — сообщили в оперштабе.

    По данным штаба, из-за атаки беспилотников в отдельных случаях разгорелись пожары, которые быстро потушили. По предварительной информации, пострадавших нет. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

    За вчерашний день российские зенитчики уничтожили или подавили 426 украинских беспилотников самолетного типа. В зону работы ПВО попали 12 регионов страны.

    В среду, 2 сентября, ВСУ предприняли одну из самых масштабных попыток атаковать Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 548 беспилотниках, сбитых при подлете к региону. Статистика относится к периоду времени с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября.