Силы ПВО уничтожили над Россией 426 украинских БПЛА за 12 часов

В Минобороны заявили об уничтожении 426 украинских БПЛА за 12 часов

Российские военные в течение 12 часов ликвидировали 426 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Служба дежурных расчетов противовоздушной обороны работала в усиленном режиме с 08:00 до 20:00.

В зону работы ПВО попали 12 областей России: Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская. Еще несколько беспилотников перехватили в Московской области и Республике Крым.

Все нейтрализованные аппараты относились к классу беспилотников самолетного типа, предназначенных для полетов на дальние расстояния.

Кроме того, 4 сентября российские войска продолжили наносить групповые удары по военным объектам в портах Украины.

За день в акватории Черного моря удалось поразить сухогруз с боеприпасами для ВСУ. Под удар попал и контейнеровоз, он перевозил военно-техническое имущество.