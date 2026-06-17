ВСУ атаковали гражданский автомобиль в белгородском приграничье
В Белгородской области женщина пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю
В Белгородской области женщина получила ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб региона.
ЧП произошло в селе Замостье Грайворонского округа. Бойцы отряда самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ женщину с осколочными ранениями ноги и руки, а также с минно-взрывной травмой.
В оперштабе отметили, что транспортное средство получило серьезные повреждения.
Ранее в поселке Селище Белгородской области жертвами удара украинского беспилотника стали трое механизаторов.
Временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук отмечал, что погибшие выполняли сельскохозяйственные работы. Губернатор выразил соболезнования родным мужчин и пообещал оказать необходимую материальную помощь.
В течение минувшей ночи средства ПВО сбили 158 беспилотников над регионами России.