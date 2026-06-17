За ночь средства ПВО сбили 157 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 157 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 16 июня до 7:00 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Смоленской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Астраханской и Ростовской областями. Также дроны ликвидировали над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО на подлете к столице ночью и утром уничтожили 18 беспилотников. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.