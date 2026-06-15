Украинский беспилотник убил трех механизаторов на поле в Брянской области

Выехавшие на поле трое механизаторов погибли от удара украинского беспилотника около поселка Селище Почепского района Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук .

Он подчеркнул, что погибшие выполняли сельскохозяйственные работы, когда стали жертвами варварской атаки.

«Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ „Мираторг“ вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов», — заявил Ковальчук.

Врио губернатора выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать им необходимую материальную помощь.

По данным белгородского оперативного штаба, за минувшие сутки украинские беспилотники совершили налет сразу на четыре муниципалитета региона, ранив трех человек. Серьезные ранения получили два жителя Шебекина, где вражеский беспилотник атаковал остановку общественного транспорта.

Еще одним пострадавшим стал водитель микроавтобуса, проезжавший во время прилета в районе хутора Ржавец в Шебекинском округе. Также под ударами беспилотников оказались села Кукуевка и Бобрава в Валуйском и Ракитянском округах.