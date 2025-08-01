ВСУ атаковали дронами Таганрог

Украинские беспилотники атаковали Таганрог. Горожане сообщили, что слышали около 10 взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«По словам местных, к отражению атаки БПЛА подключены не только системы ПВО, но и боевые вертолеты», — уточнили авторы канала.

Официальной информации пока нет. Все подробности уточняются.

Ранее в Ростовской области загорелась лесопосадка в Чертковском районе после падения обломков дрона ВСУ.

До этого Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили над шестью регионами страны 32 украинских беспилотника. В частности, над Ростовской областью ликвидировали два дрона ВСУ.