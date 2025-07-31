Лесопосадка загорелась в Ростовской области после падения обломков БПЛА

Лесопосадка загорелась в Чертковском районе после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Кроме того, ландшафтные пожары вспыхнули в Дубовском и Кашарском районах. Прибывшие спасатели потушили возгорание, никто не пострадал.
Ранее Министерство обороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 32 украинских беспилотника, в том числе два — над Ростовской областью.
Активнее всего противник пытался атаковать Волгоградскую область, где уничтожили 11 дронов. Однако на участке железной дороги Котельниково — Канальная пришлось приостановить движение из-за падения обломков. Задержки некоторых поездов превысили четыре часа.
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