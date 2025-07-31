Средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника

В течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 32 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 11 дронов сбили над территорией Волгоградской области, семь — над Крымом, по пять — над Белгородской и Воронежской областями, по два — над Ростовской и Тамбовской областями.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ нанесли удар по Волгоградской области беспилотниками «Лютый». Местные жители слышали около четырех хлопков, а также заметили несколько вспышек в небе. В области зафиксировали перебои в работе мобильного интернета, данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Днем ранее беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Белгороде, повреждения получили как минимум 10 квартир и припаркованные во дворе автомобили.