Два бойца самообороны погибли при атаке БПЛА на Белгородскую область

При атаке украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

О гибели бойцов ночью доложил глава Волоконовского района Сергей Бикетов.

«Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину», — написал Гладков.

Он рассказал, что в этом году из областного бюджета решили предоставить выплаты всем участникам Великой Отечественной войны. Власти уже перечислили более 170 миллионов рублей.

Прошедшей ночью средства ПВО сбили 56 беспилотников ВСУ над регионами России. В Белгородской области уничтожили 12 дронов, столько же — над акваторией Азовского моря. Под Воронежем сбили 27 БПЛА, три — в Крыму, по одному — в Ростовской области и Краснодарском крае.