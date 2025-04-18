Беспилотник ВСУ атаковал велосипедиста в Новой Таволжанке

Украинские боевики с помощью дрона пытались подорвать велосипедиста в Новой Таволжанке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В результате атаки мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины. Пострадавшего доставили на попутном транспорте на подстанцию скорой медицинской помощи в Шебекино.

«В настоящее время бригада скорой транспортирует его в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отметил губернатор.

Ранее в поселке Красная Яруга под Белгородом из-за удара беспилотника с взрывчаткой по автомобилю пострадала семейная пара. Мужчина лишился руки на уровне плеча, а его супруга получила осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости.

Гладков призвал местных жителей не выезжать из населенного пункта во время атак БПЛА, а также выполнять рекомендации местных властей.