ВСУ атаковали десятки машин скорой помощи за 1,5 года под Херсоном

Вооруженные силы Украины в Херсонской области целенаправленно атаковали десятки машин скорой помощи. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

«Есть отдельные категории, на которых идет охота, это наши медики, это бригады скорой помощи. Буквально на минувшей неделе в Каховке ударили по машине, слава Богу, ребята успели выскочить», — рассказал он.

По его словам, удар произошел рядом с машиной. Несколько десятков автомобилей скорой, в том числе бронированных, пострадали за 1,5 года из-за целенаправленных ударов.

Несколько дней назад два медработника получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на реанимобиль в Беловском районе Курской области.