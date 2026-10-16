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    ВСУ атаковали десятки машин скорой помощи за 1,5 года под Херсоном

    губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
    Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

    Вооруженные силы Украины в Херсонской области целенаправленно атаковали десятки машин скорой помощи. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

    «Есть отдельные категории, на которых идет охота, это наши медики, это бригады скорой помощи. Буквально на минувшей неделе в Каховке ударили по машине, слава Богу, ребята успели выскочить», — рассказал он.

    По его словам, удар произошел рядом с машиной. Несколько десятков автомобилей скорой, в том числе бронированных, пострадали за 1,5 года из-за целенаправленных ударов.

    Несколько дней назад два медработника получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на реанимобиль в Беловском районе Курской области.

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