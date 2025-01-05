ВСУ атаковали больницу в Васильевке

Украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по зданию Васильевской городской больницы в Запорожской области. Об этом председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.
«Еще один вражеский дрон сбили при подлете к районной электроподстанции», — написал он.
Рогов отметил, что украинский беспилотник взорвался в воздухе. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Накануне ВСУ обстреляли автомобиль с семьей, который ехал по трассе в Васильевском муниципальном округе. Смертельные травмы получил 10-летний мальчик. Его родителей доставили с ранениями в больницу.
В декабре украинские боевики пытались атаковать в Запорожской области города Бердянск и Токмак. Для обстрела использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow. Среди населения пострадавших не было.
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