ВСУ атаковали больницу в Васильевке

Украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по зданию Васильевской городской больницы в Запорожской области. Об этом председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

«Еще один вражеский дрон сбили при подлете к районной электроподстанции», — написал он.

Рогов отметил, что украинский беспилотник взорвался в воздухе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне ВСУ обстреляли автомобиль с семьей, который ехал по трассе в Васильевском муниципальном округе. Смертельные травмы получил 10-летний мальчик. Его родителей доставили с ранениями в больницу.

В декабре украинские боевики пытались атаковать в Запорожской области города Бердянск и Токмак. Для обстрела использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow. Среди населения пострадавших не было.