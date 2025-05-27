ВСУ атаковали больницу в Алешках

Губернатор Сальдо сообщил об атаке ВСУ по больницу в Алешках

Украинские боевики в ночь на 27 мая нанесли удар беспилотником по больнице в городе Алешки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевский режим снова показал террористическое лицо. Ночью в Алешках вражеский дрон ударил по районной больнице», — написал он.

Сальдо отметил, что пострадали машина скорой помощи и корпус больницы, ранения получила 85-летняя женщина.

«Удар нанесли прицельно — туда, где лечат и спасают», — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли практически все острова в дельте Днепра под свой контроль. Сальдо рассказал: российская армия заняла острова у Днепрян, Новой Каховки и Корсунки.

Губернатор отмечал, что разрушенный Антоновский мост на данный момент остается зоной повышенного внимания военных, но констатировал, что все попытки ВСУ атаковать регион — обречены.