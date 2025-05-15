ВС России заняли почти все острова в дельте Днепра

Вооруженные силы России взяли под контроль практически все острова в дельте Днепра. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«Правый берег ближе, чем кажется. Подразделения группировки войск „Днепр“ продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра», — написал он.

По его словам, российская армия заняла острова у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки. Оттуда менее 80 метров до правого берега. Такое продвижение — не просто тактический успех. Это основа для будущего плацдарма, подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что каждый метр дается российским войскам непросто, но «Россия не торгует землей, а только возвращает ее».

Днем 15 мая Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Торское и Новоалександровка в ДНР.