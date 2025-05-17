Сальдо заявил, что попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены

Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Речь идет об Антоновском мосте, который ранее соединял две части Херсонщины. Сейчас переправа разрушена.

«Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер», — подчеркнул Сальдо.

Он заявил, что попытки вылазок спровоцированы не военными, а политическими факторами, поэтому заранее обречены на провал. Каждое движение врага на этом участке фронта находится под контролем российских войск. Каждый выстрел — под ответным ударом, добавил глава Херсонщины.

Ранее Сальдо сообщил о взятии российскими военными под контроль практически всех островов в в дельте Днепра.