ВСУ атаковали беспилотником село Любимовка в Курской области

Украинский беспилотник атаковал село Любимовка, осколки упали на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
По его словам, повреждения получили помещения хлебоприемного пункта. Из работников предприятия никто не пострадал.
Ранее украинский дрон попытался подорвать жителя рабочего поселка Теткино, находящегося на границе, в его же доме. Мужчина получил травмы. Смирнов пообещал помочь ему отремонтировать жилье.