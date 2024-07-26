ВСУ атаковали беспилотником село Любимовка в Курской области

Украинский БПЛА атаковал предприятие в селе Любимовка Курской области

Фото: РИА «Новости»

Украинский беспилотник атаковал село Любимовка, осколки упали на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили помещения хлебоприемного пункта. Из работников предприятия никто не пострадал.

Ранее украинский дрон попытался подорвать жителя рабочего поселка Теткино, находящегося на границе, в его же доме. Мужчина получил травмы. Смирнов пообещал помочь ему отремонтировать жилье.

Накануне один мирный житель погиб и еще двое получили ранения при украинском обстреле города Шебекина.

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