Один мирный житель погиб, двое получили ранения при очередном обстреле Шебекина со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — рассказал Гладков.
Повреждения получили два многоквартирных домах: в одном из них выбило стекла и повредило фасад, во втором снарядом пробило кровлю.
Посекло также фасад коммерческого объекта и одну машину.
«На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения», — добавил губернатор.
ВСУ регулярно атакуют Белградскую область. Ранее двое мужчин пострадали при ударе украинских боевиков по автомобилям. До этого тракторист скончался во время атаки беспилотника, а его жена получила осколочное ранение бедра. Под ударами также оказываются дети: двое ребят попали в больницы с ранениями при обстреле Шебекинского городского округа.
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