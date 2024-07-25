Мужчина погиб, двое пострадали при обстреле Шебекина

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, один мирный житель погиб до приезда скорой

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Один мирный житель погиб, двое получили ранения при очередном обстреле Шебекина со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — рассказал Гладков.

Повреждения получили два многоквартирных домах: в одном из них выбило стекла и повредило фасад, во втором снарядом пробило кровлю.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Посекло также фасад коммерческого объекта и одну машину.

«На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения», — добавил губернатор.

ВСУ регулярно атакуют Белградскую область. Ранее двое мужчин пострадали при ударе украинских боевиков по автомобилям. До этого тракторист скончался во время атаки беспилотника, а его жена получила осколочное ранение бедра. Под ударами также оказываются дети: двое ребят попали в больницы с ранениями при обстреле Шебекинского городского округа.

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