Мужчина погиб, двое пострадали при обстреле Шебекина

Один мирный житель погиб, двое получили ранения при очередном обстреле Шебекина со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Повреждения получили два многоквартирных домах: в одном из них выбило стекла и повредило фасад, во втором снарядом пробило кровлю.

Посекло также фасад коммерческого объекта и одну машину.

«На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения», — добавил губернатор.

ВСУ регулярно атакуют Белградскую область. Ранее двое мужчин пострадали при ударе украинских боевиков по автомобилям. До этого тракторист скончался во время атаки беспилотника, а его жена получила осколочное ранение бедра. Под ударами также оказываются дети: двое ребят попали в больницы с ранениями при обстреле Шебекинского городского округа.