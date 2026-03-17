Два человека пострадали в Брянской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Два мирных жителя Брянской области получили ранения при атаке ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере МАХ .

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. Целенаправленный удар киевский режим нанес по движущемуся автомобилю», — заявил он.

По словам главы региона, два мирных жителя пострадали. Их госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Машина, в которую попал дрон, полностью уничтожена. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее мирный житель пострадал во время атаки ВСУ в селе Маломихайловка в Белгородской области. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, во время ЧП мужчина ехал на велосипеде. Его госпитализировали с осколочными ранениями живота и ноги. Пациенту оказали всю необходимую помощь.