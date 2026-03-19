Силы ПВО за ночь сбили 138 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 138 беспилотников украинской армии над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили над Краснодарским краем — 40, еще 35 ликвидировали над Крымом, 28 — над Ставропольским краем, восемь — над Курской областью, два — над Ростовской. Также 18 дронов уничтожили над Азовским морем, семь — над акваторией Черного.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов заявил, что фрагменты беспилотника рухнули во дворе многоэтажной застройки Прикубанского округа. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. В двух корпусах зафиксировали повреждение остекления квартир, а также пострадали припаркованные рядом автомобили.