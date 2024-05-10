ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО «Ольха | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 10:57 ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО «Ольха Минобороны: силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 09:30 дежурные средства ПВО пресекли попытку террористической атаки на территории Российской Федерации и уничтожили два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“ над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

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В ночь на пятницу националисты атаковали поселок Теткино в Курской области, в результате чего произошло возгорание трех жилых домов. Глава региона Роман Старовойт заявлял, что из местных жителей никто не пострадал, прибывшие на месте экстренные службы оперативно ликвидировали последствия ЧП.

Минобороны утром 10 мая сообщало, что в течение прошлой ночи силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над тремя российскими регионами, информация о пострадавших не поступала.