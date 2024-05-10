Над Подмосковьем, Брянской и Белгородской областью уничтожили украинские БПЛА | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 08:01 Над Подмосковьем, Брянской и Белгородской областью уничтожили украинские БПЛА Минобороны: в течение ночи силы ПВО сбили 5 украинских БПЛА над тремя регионами РИА «Новости»

Читать 360 в

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО пресекли очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением беспилотников самолетного типа. Всего уничтожили пять украинских БПЛА», — заявили в ведомстве.

Реклама

В Минобороны уточнили, что три беспилотника сбили над Брянской областью, один над территорией Белгородской области и еще один — над территорией Московской области.

Утром в пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы РЭБ перехватили украинский дро н в Кореневском районе. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал. Днем ранее националисты также сбросили взрывное устройство на НПЗ в селе Теткино.