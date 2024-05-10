Три дома загорелись в курском поселке после атаки ВСУ | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 08:20 Три дома загорелись в курском поселке после атаки ВСУ Старовойт: ВСУ атаковали поселок Теткино, загорелись три дома губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Украинские военные в ночь на 10 мая нанесли удар по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате загорелись три жилых дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

«Три дома загорелись после атаки дронами-камикадзе и сброса взрывных устройств с коптеров. Из местных жителей никто не пострадал. Силы добровольной пожарной дружины и пожарных расчетов ликвидировали возгорание. Благодарю спасателей за самоотверженную службу и мужество», — написал он.

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Ранее в пятницу Старовойт сообщал о перехваченном украинском беспилотнике самолетного типа в Кореневском районе. Он призывал местных жителей не трогать обломки ликвидированных дронов противника.

Днем ранее, 9 мая, силы противовоздушной обороны в Курской области уничтожили малоразмерный воздушный шар, который запустили с территории Украины.