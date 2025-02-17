ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 80 дронами за сутки, погибли четыре человека

Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам дронами со стороны Украины. По предварительным данным, погибли четыре местных жителя и еще несколько человек пострадали, сообщил в своем в Telegram-канале региональный губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе ВСУ атаковали поселки Дубовое и Малиновка, села Веселая Лопань, Красный Хутор, Репное, Черемошное, Ясные Зори и хутор Церковный. В результате обстрела повреждено два частных дома и здание сельхозпредприятия.

В Борисовском районе украинский беспилотник повредил здание недействующего предприятия в селе Байцуры.

В Валуйском муниципальном округе атакам 20 БПЛА подверглись город Валуйки, поселок Уразово, села Двулучное, Долгое, Колыхалино, Шведуновка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы. Пять дронов удалось ликвидировать. В округе разрушено четыре дома, три квартиры и три надворные постройки. В огне сгорели три автомобиля и еще 13 были повреждены.

«На участке автодороги Двулучное — Уразово в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погибла мирная жительница. Женщина, которая находилась за рулем, получила ушибы. Ей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно», — сообщил Гладков. Губернатор добавил, что еще один мужчина получил осколочное ранение плеча.

Атаке беспилотника подверглось и село Коновалово в Волоконовском районе. Там обошлось без последствий.

По селам Козинка, Луговка, Мокрая Орловка, Почаево, Рождественка и Сподарюшино в Грайворонском муниципальном округе боевики ВСУ выпустили 17 боеприпасов и совершили атаки с помощью 12 FPV-дронов. Разрушений и пострадавших нет.

В Краснояружском районе по селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпустили 29 боеприпасов и 14 беспилотников. В результате атак и обстрелов повредили пять частных домов, три автомобиля, здание на территории сельхозпредприятия, водонапорную башню и линию электропередачи.

«На въезде в село Графовка в результате удара дрона по автомобилю погибли три мирных жителя», — рассказал губернатор. Еще один мужчина — сотрудник сельхозпредприятия — получил осколочные ранения ног.

В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, хутора Балки и Марьино обстреляли пять раз. На территории округа выпустили девять боеприпасов и 29 БПЛА. В результате повреждены два частных дома, надворная постройка, социальный объект и инфраструктурный объект связи.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 90 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Больше всего дронов перехватили над акваторией Азовского моря — 38.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки на регион пострадала местная жительница. Ей оперативно помогли врачи.