Силы ПВО за ночь уничтожили 90 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 90 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над акваторией Азовского моря — 38. Над Краснодарским краем — 24, над Крымом — 15, над Черным морем — семь, по два беспилотника уничтожили над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской.

«Также уничтожена управляемая ракета „Нептун-МД“ над акваторией Азовского моря», — отметили в министерстве.

Сегодня ночью губернатор Краснодарского края заявил, что местная жительница пострадала в результате атаки ВСУ на регион. Ей оперативно помогли врачи. По словам главы края, из-за падения обломков 12 домов получили повреждения — в основном выбило стекла.

За день до этого в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА пострадала четырехлетняя девочка, ее отправили в больницу.