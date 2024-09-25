ВСУ сбросили боеприпас на территорию Запорожской АЭС

Украинский БПЛА сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС, объекты не повреждены

Украинские националисты с беспилотника сбросили боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА «Новости» сообщили в оперативных службах.

ЧП произошло примерно в 13:10 в среду, 25 сентября. Украинский дрон сбросил снаряд на расстоянии около 350 метров от энергоблока № 3.

В результате падения произошла детонация и возгорание сухой травы. Объекты атомной электростанции повреждений не получили, пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС.

ЗАЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. По установленной мощности и числу блоков это самая крупная атомная электростанция в Европе — на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

На прошлой неделе атомный объект атаковал рой украинских беспилотников. Один из вражеских дронов повредил трансформатор на подстанции «Заря».