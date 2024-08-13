«РВ» показала кадры встречного боя ВС РФ против бронемашин ВСУ в Курской области

Встречный бой российских войск против бронемашин ВСУ в Курской области попал на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

«Редкий встречный бой в упор на 30-мм пушках российского БТР-82А против БТР-4 ВСУ при прорыве врага к Белой», — указали авторы публикации.

По их информации, бой произошел в районе населенного пункта Гирьи Беловского района. В результате столкновения боевики ВСУ лишились трех БТР и пикапа. Бежавшего противника разгромили.

В Минобороны ранее сообщали о том, под Курском российские штурмовики обнаружили группировку ВСУ в лесополосе, проведя разведку беспилотником. В результате бойцы уничтожили четырех украинских боевиков. Также российские военные захватили принадлежащую ВСУ станцию Starlink.

Бывший американский посол в России Джон Салливан заявлял, что Украина перешла красную линию, атаковав Курскую область.