Встреча волонтерских организаций прошла в Мытищах

Неравнодушные и активные участники волонтерских организаций, которые считают помощь участникам специальной военной операции своим личным долгом, собрались в галерее, чтобы обсудить вопросы взаимодействия для продуктивной совместной работы. Большое внимание они уделяют и помощи мирному населению на приграничных и новых территориях. Волонтеры собирают необходимые вещи, шьют и вяжут, плетут сети, проводят патриотическую работу с молодым поколением.

Недавно в Мытищах открылось отделение Ассоциации ветеранов СВО. Создали его по инициативе и при поддержке крупнейших ветеранских организаций России. Цель — помочь военнослужащим, которые возвращаются из зоны боевых действий в мирную жизнь. Возглавляет отделение Сергей Пудов, который в 2022 году ушел на защиту Родины, а через два года был демобилизован из-за серьезного ранения. После возвращения он твердо решил помогать бойцам в тылу. Встреча в Мытищинской галерее искусств была полезна Сергею для знакомства с другими волонтерами и обсуждения совместной работы.

Принять участие в волонтерской работе может каждый. Пункты сбора находятся в разных локациях округа: на Силикатной улице, дом 12, в молодежном центре «Импульс», во дворце культуры «Яуза» на улице Мира, дом 2, и на Мира, 37 — в местном отделении партии «Единая Россия». Обратиться также можно в пункты, расположенные в ледовом дворце «Арена Мытищи» и на улице Мира, дом 9 — в Штабе волонтеров.