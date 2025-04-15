Встреча с участницами проекта «Женское движение» прошла в Мытищах

Активные женщины на пенсии рассказали, как начинали плести сети для военных. Депутат Наталья Гречаная отметила важность их труда и поблагодарила волонтеров за поддержку участников специальной военной операции.

Депутат от партии «Единая Россия» Наталья Гречаная встретилась со старшим поколением женщин — активисток, которые проявили себя в благотворительных инициативах, связанных с плетением сетей для военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Встреча в рамках партийного проекта «Женское движение» прошла в Мытищинском отделении Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья».

Мероприятие объединило женщин, которые не один год посвятили благотворительности и продолжают вносить свой вклад в поддержку военнослужащих. Наталья Гречаная подчеркнула, что эти люди— пример для подрастающего поколения.

Активистки поделились своими историями и опытом налаживания благотворительной деятельности, рассказали о том, как начинались их занятия по плетению сетей и насколько важна эта деятельность. «Каждая петля, каждая сеть — это не просто работа, это наша поддержка ребят на передовой, мы хотели бы, чтобы они знали, что мы о них позаботимся» — отметила одна из участниц встречи.