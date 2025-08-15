Встреча с участником СВО прошла в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах

Отделение партии «Единая Россия» в Мытищах провело встречу с участником специальной военной операции, который находится в отпуске. На встречу боец с позывным «Урал» пришёл вместе с супругой — в неформальной обстановке обсудили оперативные потребности, поблагодарили за службу и передали необходимую материальную помощь.

По просьбе самого бойца от партийного штаба ему передали дизельный генератор, бензопилу, болгарку и маскировочные сети. Переданные предметы призваны облегчить работу в полевых условиях и обеспечить надежность электроснабжения в трудных ситуациях. Представители отделения отметили, что подбор помощи осуществлялся с учетом реальных запросов с передовой и рекомендаций самих бойцов.

Особую благодарность в ходе встречи выразили женам и семьям военнослужащих. «Они всегда верят в мужей, поддерживают их и очень ждут», — подчеркнули организаторы. В отделении добавили, что всесторонняя поддержка близких бойцов — важная составляющая морального тыла и значимый вклад в общую помощь.

Местное отделение партии заявило о готовности и дальше оказывать помощь бойцам и их семьям в решении любых вопросов.

Напомним, в округе продолжают работу пункты приема гуманитарной помощи — туда можно приносить вещи и средства, необходимые для военнослужащих и их родных.