Встреча с родственниками участников СВО прошла в селе Марфино в Мытищах

В школе села Марфино городского округа Мытищи накануне Дня Победы прошла встреча, на которой собрались ветераны педагогического труда и родные бойцов специальной военной операции: матери, жены, дети. Собравшиеся обсудили меры поддержки защитников и их близких.

Участники встречи побеседовали о том, как семьи планируют отметить День Победы. Дети поделились, как ждут своих пап домой, пишут письма и стараются поддерживать их. На встрече затронули тему помощи участникам спецоперации и членам их семей.

В физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Марфино городского округа Мытищи работает волонтерское объединение «Марфинский тыл». Добровольцы, в том числе супруги и дети бойцов специальной военной операции, для нужд фронта плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь.

Помимо этого, защитники и их родные по всем вопросам могут обратиться в следующие организации: Центр поддержки участников СВО и членов их семей по телефону 8 (985) 858-38-74 или 122, в Социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества», позвонив по номеру 8 (925) 275-19-73. Расположены они по одному адресу: город Мытищи, улица Мира, дом № 9. Также можно связаться со специалистами Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО по телефону: 8 (901) 744-93-92.