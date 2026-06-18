Встреча администрации с участниками СВО прошла в Мытищах

Выездная администрация для участников специальной военной операции и их семей прошла в Мытищах. Прием вели сотрудники администрации, нотариусы, юристы и представители ресурсоснабжающих организаций.

Выездная администрация прошла на базе Центра поддержки участников СВО и их семей. Самыми актуальными стали следующие вопросы: медицинская помощь; социальная газификация; социальная поддержка; земельные вопросы и содержание многоквартирных домов.На обращения постарались дать развернутые ответы. Темы, которые требуют дополнительной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами.

Центр поддержки участников СВО и их семей находится по адресу — улица Мира, дом 9.

График работы: понедельник–четверг — с 9.00 до 18.00; пятница — с 8.00 до 15.45; перерыв на обед — с 13.00 до 13.45.

Телефон: 8 495 583-73-73.