Вспышки над Волгой. Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе
Жители Саратова и Энгельса сообщили о взрывах
Серия мощных взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил телеграм-канал Shot.
Первые взрывы в Саратове местные жители услышали около 02:00. Они прогремели в южной части города, громкие детонации в небе слышны и сейчас. Всего слышали около 10 взрывов.
О предположительной работе ПВО сообщили и жители Энгельса. Над Волгой заметили две яркие вспышки. Сирена воздушной опасности слышна над обоими городами.
От грохота в жилых кварталах массово срабатывают сигнализации у автомобилей.
Из-за угрозы БПЛА аэропорт Саратова временно ограничил прием и отправку рейсов. По предварительным данным, несколько дронов уже сбиты на подлете к городам.
Временные ограничения ввел также аэропорт Ярославля.
Режим беспилотной опасности сохраняется в Пензенский области. Вечером 21 февраля в регионе предупреждали и о ракетной опасности.
Кроме того, еще в 00:30 об опасности дронов предупредили жителей Мордовии. Режим «воздушная опасность» предпоследнего уровня власти ввели и в Липецкой области, в Ивановской области — опасность БПЛА.
Серия взрывов в ночь на 22 февраля прогремела также в Удмуртии.