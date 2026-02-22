Вспышки над Волгой. Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе

Жители Саратова и Энгельса сообщили о взрывах

Серия мощных взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил телеграм-канал Shot .

Первые взрывы в Саратове местные жители услышали около 02:00. Они прогремели в южной части города, громкие детонации в небе слышны и сейчас. Всего слышали около 10 взрывов.

О предположительной работе ПВО сообщили и жители Энгельса. Над Волгой заметили две яркие вспышки. Сирена воздушной опасности слышна над обоими городами.

От грохота в жилых кварталах массово срабатывают сигнализации у автомобилей.

Из-за угрозы БПЛА аэропорт Саратова временно ограничил прием и отправку рейсов. По предварительным данным, несколько дронов уже сбиты на подлете к городам.

Временные ограничения ввел также аэропорт Ярославля.

Режим беспилотной опасности сохраняется в Пензенский области. Вечером 21 февраля в регионе предупреждали и о ракетной опасности.

Кроме того, еще в 00:30 об опасности дронов предупредили жителей Мордовии. Режим «воздушная опасность» предпоследнего уровня власти ввели и в Липецкой области, в Ивановской области — опасность БПЛА.

Серия взрывов в ночь на 22 февраля прогремела также в Удмуртии.