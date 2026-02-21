Глава Удмуртии сообщил о последствиях атаки беспилотников

Объект в Удмуртии атаковали БПЛА киевского режима. Есть повреждения и пострадавшие. Ситуацию в регионе прокомментировал в своем телеграм-канале глава республики Александр Бречалов.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников. <...> По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь», — написал глава региона.

Оперативные службы продолжат работу на месте.

Бречалов призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенные сведения. Дополнительную информацию глава пообещал публиковать по мере поступления данных.

«Задача врага — посеять панику. <...> Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», — подчеркнул он.

Ранее очевидцы сообщили о серии взрывов в городе Воткинске и звуках гула в небе. После этого в одном из районов города заметили дым. На фоне сообщений об опасности БПЛА власти ввели временные ограничения на работу аэропортов Самары, Ижевска, Перми и Чебоксар.