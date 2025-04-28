Вспышки над городом. Жители Брянска рассказали о ночных взрывах

Серия взрывов прогремела над Брянском. Предварительно, в области сработала система ПВО, об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что раздалось от двух до четырех взрывов в Володарском районе. После этого в небе над городом появились яркие вспышки.

Очевидцы также услышали звук мотора над населенными пунктами Новозыбков и Клинцы. Официальной информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над регионом пять БПЛА. При атаке ВСУ никто не пострадал.

Ранее 20 жилых домов полностью сгорели в селе Хоромном Климовского района Брянской области после обстрела украинских дронов.