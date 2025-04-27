При атаке ВСУ на Брянскую область никто не пострадал

Глава Брянской области Богомаз: пострадавших при ночной атаке ВСУ в регионе нет

В результате атаки украинских беспилотников на Брянскую область разрушений и пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В течение прошедшей ночи силы противовоздушной оборон министерства обороны обнаружили и уничтожили над Брянской областью пять БПЛА самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Губернатор добавил, что экстренные и оперативные службы работают на местах.

Днем ранее стало известно, что Курскую область полностью освободили от ВСУ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что разгром боевиков в российском регионе создал условия для дальнейших успешных действий российских бойцов и на других важнейших участках фронта.

Также ВСУ начали переброску резервов с курского направления в ДНР, стараясь удержать под контролем город Красноармейск.