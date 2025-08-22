Хакерская группа KillNet передала РИА «Новости» подборку документов о потерях ВСУ. Среди них — вызывающие вопросы медицинские заключения и списки погибших солдат.

Хакеры утверждают, что им удалось получить доступ к базе данных украинского генерального штаба. По их версии, здесь погибшими и пропавшими без вести числятся 1,7 миллиона военных ВСУ.

Часть документов в базе данных — копии заключений о смерти из госпиталей в разных городах. Некоторые бумаги поступили в распоряжение агентства.

В одних документах зафиксированы привычные для линии боевого соприкосновения причины смерти: минно-взрывные травмы, огнестрельные и осколочные ранения. В отдельном списке из 30 фамилий также значились только боевые формулировки.

Но в других свидетельствах оказались совершенно иные записи.

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова в ряде случаев причиной смерти указывали не ранения, а «острую сердечную недостаточность».

И лишь дополнительной строкой добавляли, что человек получил повреждения в зоне боевых действий.

Таким образом, часть официальных документов фиксирует гибель украинских военных не от ранений, а от болезней. Это может создавать искаженное представление о реальных потерях армии Украины.

Летом 2025 года пленный ВСУ рассказал о катастрофических потерях в украинских вооруженных силах.