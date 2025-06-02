Всероссийский день бесплатной юридической помощи прошел в Одинцове

В Одинцове прошел Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты — гражданам», который объединил 12 специалистов, готовых проконсультировать местных жителей. В рамках акции юристы приняли 25 посетителей.

Основное внимание на консультациях уделили вопросам гражданско-правовых отношений. Также на встречу с адвокатами приехали участники специальной военной операции и их родственники.

Всероссийские дни бесплатной юридической помощи проводят по инициативе Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Каждый год накануне своего профессионального праздника специалисты со всей страны предлагают жителям юридические услуги совершенно бесплатно. Мероприятие направлено на укрепление правовой безопасности в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.