Губернатор Подмосковья напомнил о мерах поддержки для бойцов СВО

В Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей — от выплат и льгот до реабилитации и трудоустройства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о Цифровой платформе поддержки ветеранов СВО и их семей, которая позволит оказывать помощь быстрее и эффективнее.

«Один из главных запросов от ребят — трудоустройство. Подмосковный центр занятости помогает с поиском работы и переобучением. Уже трудоустроили порядка 150 человек», — подчеркнул Воробьев.

Еще одно важное направление — реабилитация. Более 1,1 тысячи участников и ветеранов СВО прошли ее в центрах «Ясенки», «Протэкс» и Мещерякова. В медучреждениях оказывают помощь не только жителям Подмсоковья, но и бойцам из других регионов — ЛНР, Крыма, Чувашии, Хакасии, Татарстана, Новосибирска, Омска, Калининграда, Самары и Санкт-Петербурга.