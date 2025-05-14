Губернатор Подмосковья напомнил о мерах поддержки для бойцов СВО
В Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей — от выплат и льгот до реабилитации и трудоустройства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о Цифровой платформе поддержки ветеранов СВО и их семей, которая позволит оказывать помощь быстрее и эффективнее.
«Один из главных запросов от ребят — трудоустройство. Подмосковный центр занятости помогает с поиском работы и переобучением. Уже трудоустроили порядка 150 человек», — подчеркнул Воробьев.
Еще одно важное направление — реабилитация. Более 1,1 тысячи участников и ветеранов СВО прошли ее в центрах «Ясенки», «Протэкс» и Мещерякова. В медучреждениях оказывают помощь не только жителям Подмсоковья, но и бойцам из других регионов — ЛНР, Крыма, Чувашии, Хакасии, Татарстана, Новосибирска, Омска, Калининграда, Самары и Санкт-Петербурга.
«Мы гордимся нашими героями. Здоровья, сил и скорейшего возвращения к мирной жизни!» — заключил губернатор.
Большинство бойцов увлекаются спортом, поэтому в регионе активно развивают данное направление. В Московской области создали команду «Защитники Отечества», где все желающие занимаются волейболом, армрестлингом, пулевой стрельбой. и другими видами спорта. Так, на зимнем кубке следж-хоккейная команда «Гвардия», в которую входят 12 героев СВО, взяла золото.