Всех пострадавших при ракетной атаке детей выписали из больниц Севастополя

Развожаев: в Севастополе выписали всех детей, пострадавших при атаке 23 июня

Фото: РИА «Новости»

На сегодняшний день в больницах в Севастополе остаются 13 пострадавших при ракетной атаке на город 23 июня, при этом всех детей выписали домой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

На лечение в московские клиники направили 22 пострадавших, из них 10 взрослых и 12 детей. Состояние двоих из них, включая одного ребенка, медики оценивают как стабильно тяжелое, 15 — средней тяжести, пятерых — легкой степени тяжести.

Накануне Развожаев объявил о введении в городе нового сигнала оповещения об опасности, получившего название «Баллистика». При его срабатывании у жителей и гостей Севастополя будет всего минута-две, чтобы укрыться в безопасном месте.

Также он пообещал штрафовать заведения за отказ предоставить укрытие при тревоге.

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