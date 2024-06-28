Власти Севастополя введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге

Развожаев: в Севастополе начнут штрафовать за недопуск в укрытия при тревоге

В Севастополе введут наказание за недопуск людей на частные объекты собственности во время воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова привело РИА «Новости».

«Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала „воздушная тревога“», — заявил глава Севастополя.

По данным городского правительства, штрафы для физических лиц составят от трех до пяти тысяч рублей. Наказание для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

В воскресенье Вооруженные силы Украины ударили по Севастополю ракетами ATACMS американского производства с кассетными боевыми частями. Четыре человека погибли в результате атаки, более 150 пострадали.

Россия ждет от Организации Объединенных Наций оценки удара со стороны украинских боевиков по Севастополю, заявил ранее глава МВД Владимир Колокольцев.