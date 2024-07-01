В Севастополе ввели новый сигнал оповещения об опасности

В Севастополе ввели новый видео- и звуковой сигнал оповещения об угрозе, получивший название «Баллистика». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой: по гражданскому населению ударили баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями, погибли люди, многие получили ранения», — напомнил глава города.

Новый сигнал «Баллистика» не заменит, а дополнит существующее предупреждение о воздушной тревоге. Их различие — в количестве времени, которое будет у жителей и гостей города для того, чтобы укрыться в безопасном месте: если при сигнале воздушной тревоги есть 20-30 минут, то при сигнале «Баллистика» — всего одна-две.

Если сигнал застанет дома, Развожаев рекомендовал не выходить на улицу и занять места у несущих стен вдали от окон. В случае нахождения на улице необходимо как можно быстрее занять безопасное место. Губернатор подчеркнул, что все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь.

Также он призвал ни в коем случае не трогать суббоеприпасы, а при их обнаружении звонить по номеру 112 и вызывать пиротехников.

Ранее в Севастополе пообещали штрафовать за отказ предоставить укрытие в случае воздушной тревоги.