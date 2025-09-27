Зеленский заявил о получении комплекса Patriot из Израиля

Предоставленный Израилем комплекс противовоздушной обороны Patriot уже месяц работает на Украине. С таким заявлением в на брифинге выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что наступившей осенью Украина получит еще две установки, но не уточнил, какая именно страна их предоставит.

«Израильский комплекс работает на Украине первый месяц», — привела заявление Зеленского газета «Украинская правда».

О передаче на Украину комплекса системы противовоздушной обороны Patriot посол Израиля Киеве Михаил Бродский говорил в начале июня. Он пояснял, что речь идет об установках начала 90-х годов прошлого века, которые Тель-Авив получил из Вашингтона.

Это заявление дипломата опровергло Министерство иностранных дел Израиля.

Украинские чиновники на просьбу журналистов объяснить ситуацию заявляли, что не могут давать комментарий на тему безопасности.