Украина создаст новую систему ПВО из дронов-перехватчиков

Украинские специалисты разрабатывают новую систему противовоздушной обороны в составе ВВС. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, его процитировал Telegram-канал «Политика страны»

По его словам, эффективность новой разработки составит 70 и более процентов. В новую систему также войдут БПЛА.

«Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают [российские беспилотники]», — подчеркнул Сырский.

Военные организуют новые подразделения и командование, которое будет отвечать за службу этих частей с дронами-перехватчиками. Главнокомандующий ВСУ добавил, что войска уже применяют такие БПЛА в бою и наращивают численность радиолокационных станций.

Ранее президент Украины попросил американского лидера Дональда Трампа направить республике крылатые ракеты Tomahawk. Эти снаряды могут поражать цели на дальних расстояниях. Как именно хозяин Белого дома ответит Зеленскому, пока неизвестно.