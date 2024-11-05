«Нам прятаться негде». Жительница курского села рассказала о ночном обстреле ВСУ

Ночной обстрел ВСУ застал жительницу села Гончаровка Суджанского района Курской области Татьяну Алексеевну врасплох. У дома пенсионерки нет погреба, поэтому спрятаться она не смогла, и до утра женщине пришлось остаться на первом этаже. Об этом Татьяна Алексеевна рассказала военному следователю. Видео беседы оказалось в распоряжении 360.ru.

Пенсионерка подчеркнула, что сначала под обстрел попало соседнее село Заолешенка.

«Всю ночь мы находились на первом этаже, потому что нам прятаться негде. Начался обстрел, и в Заолешенке начало все гореть. Мы видели, что стреляли, а потом начали и на нас тоже. Стреляли в Гончаровку», — рассказала Татьяна Алексеевна.

Она добавила, что утром к ней приехал сын, чтобы вывезти в безопасное место. Собралась пенсионерка очень быстро. Но единственная дорога лежала через Суджу. К этому времени город подвергся массированной атаке украинских боевиков.

«В центре Суджи все разбито. Горело все. У нас там эпидстанция, где я раньше работала. Дроны летали, сами чуть не попали под них. Когда поехали дальше, там тоже все разбито. Горели фуры и машины по дороге», — рассказала пенсионерка.

Ранее жительница курского села Теткино рассказала, что ее населенный пункт подвергался обстрелам с мая 2022 года, но самые массированные атаки начались перед атакой украинских боевиков на регион. По ее словам, тогда количество погибших в ходе обстрелов стало расти.