«Все все понимают»: в военной разведке оценили переговоры в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби были конструктивными. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба (отвечающего за военную разведку) Герой России адмирал Игорь Костюков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

«Все все понимают. В самом прямом смысле», — добавил он, не став уточнять, что имеет в виду.

Костюков возглавлял российскую делегацию на трехсторонней встрече, состоявшейся в ОАЭ 23–24 января.

Второй раунд переговоров должен пройти на прежнем месте 1 февраля. Это подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал раскрывать никаких подробностей предстоящей встречи, заявив, что это только навредит делу.

В это же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на новой встрече не будет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, и не исключил, что переговоры пройдут напрямую между Россией и Украиной.