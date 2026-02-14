Страны Европы не смогли сплотиться и остались не у дел. Теперь за разрешение конфликта на Украине отвечают только США и Россия. Об этом заявил немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгант Ишингер в интервью CNBC .

Его возмутило, что европейцы полностью отстранились от переговоров по Украине. Дискуссии по этому вопросу возглавили США и Россия.

«Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. <…> Когда я смотрю на конфликт на Украине, Европе здесь не место. <…> Почему, черт возьми, нам не место за столом переговоров? Это наш континент. Это наше будущее», — возмутился дипломат.

Такая же проблема возникла при разрешении кризиса на Ближнем Востоке. Ишингер заявил, что Европа в целом отошла на второй план на мировой арене. Президент США Дональд Трамп, приверженец политики разрушения, взял инициативу в свои руки и поставил под сомнение прежние международные правила.

Однако дипломат отказался винить во всем исключительно американцев. По его мнению, к ослаблению влияния Европы привела ее собственная неспособность занять стратегическую позицию и говорить в один голос.

Ранее на разобщенность стран Запада указала экс-стратег НАТО, бывший заместитель генсека по общественной дипломатии Стефани Бабст. По ее мнению, именно из-за этого Украина не смогла победить.