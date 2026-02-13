Мерц заявил о смерти международного порядка, основанного на правилах

Мерц: международного порядка, основанного на правилах больше нет

Основанного на правилах и правовой системе международного порядка больше нет. Об этом на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Международный порядок, основанный на правилах и правах, находится на грани разрушения. Боюсь, нужно выразиться яснее: порядка, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше нет», — сказал Мерц.

Для самой Германии, добавил политик, политика великодержавности на континенте больше не является приоритетом.

«Фантазии о гегемонии? Нет. Партнерское лидерство? Да. Немцы больше никогда не пойдут в одиночку. Это неизменный урок истории», — добавил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что лидеры Европы провели тайный ужин, на котором обсуждали способы противодействия американскому президенту Дональду Трампа. Они сошлись на том, что США больше нельзя считать надежным союзником.