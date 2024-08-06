Украинский коптер налетел на легковушку в Глушкове

Смирнов: два человека пострадали при атаке коптера на автомобиль в Глушкове

В Глушковском районе украинский дрон атаковал легковую машину. Два человека пострадали. Их увезли в больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Сегодня украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей», — сказал он.

Пострадавших, по информации Смирнова, увезли в Глушковскую районную больницу. Спустя некоторое время сначала в Суджанском и Глушковском районах, затем по всей Курской области объявили ракетную опасность. Глава региона призвал жителей войти в здания и укрыться в помещениях без окон.

Утром 6 августа украинские военные обстреляли город Суджу, сообщил RT. Госпитализировали пять пострадавших, в том числе трех детей. Несколько домов получили сильные повреждения.